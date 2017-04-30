В Одессе подрались за пляж, который готовили под застройку: 10 задержанных
В Одессе в результате конфликта между группами активистов на стройплощадке в районе пляжа "Отрада" полиция задержала 10 человек.
Об этом 30 апреля сообщили в управлении Нацполиции Одесской области.
"10 человек доставлены в Приморский отдела полиции в Одессе для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
По данным местного издания "Думская.net", задержанные - из числа сторонников застройщика.
Как сообщил советник начальника НП в Одесской области Руслан Форостяк, на двух из них будут составлены административные протоколы за злостное неповиновение законным требованиям полиции и хулиганские действия.
"Подразделения полиции обеспечивали охрану правопорядка во время мирной акции граждан, требовавших прекратить строительство в пределах парковой и курортной зоны. На месте происшествия присутствовали и другие активисты, которые поддерживали застройщика. Драки как таковой не произошло", - заявил Форостяк.
По данным издания, против строительства выступали активисты "Автомайдана", "Уличного фронта", "Сокола", "Гражданского фронта" и "Зеленого листа". Поддерживал застройщика "Совет общественной безопасности".
Акция завершилась сносом фундамента и костром. В "Автомайдане" отметили, что ямы под фундамент засыпаны землей, а забор, который перекрывал часть склона "Отрады", уничтожен.
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