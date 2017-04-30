В Одессе подрались за пляж, который готовили под застройку: 10 задержанных

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 17:56

В Одессе в результате конфликта между группами активистов на стройплощадке в районе пляжа "Отрада" полиция задержала 10 человек.

Об этом 30 апреля сообщили в управлении Нацполиции Одесской области.

"10 человек доставлены в Приморский отдела полиции в Одессе для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

По данным местного издания "Думская.net", задержанные - из числа сторонников застройщика.

Как сообщил советник начальника НП в Одесской области Руслан Форостяк, на двух из них будут составлены административные протоколы за злостное неповиновение законным требованиям полиции и хулиганские действия.

"Подразделения полиции обеспечивали охрану правопорядка во время мирной акции граждан, требовавших прекратить строительство в пределах парковой и курортной зоны. На месте происшествия присутствовали и другие активисты, которые поддерживали застройщика. Драки как таковой не произошло", - заявил Форостяк.

По данным издания, против строительства выступали активисты "Автомайдана", "Уличного фронта", "Сокола", "Гражданского фронта" и "Зеленого листа". Поддерживал застройщика "Совет общественной безопасности".

 
Фото - Сергей Смоленцев
 

 

 


 Акция завершилась сносом фундамента и костром. В "Автомайдане" отметили, что ямы под фундамент засыпаны землей, а забор, который перекрывал часть склона "Отрады", уничтожен.


Фундамент застройки размещен между комплексом "Отрада Бич Клаб" и площадкой для бадминтона, земельный участок находится в коммунальной собственности.
На днях стройплощадку посетили представители ГАСК, которые, по данным "Думской", проведение строительных работ не зафиксировали, а затем "обнаружили строительство капитальной стены, разрешительные документы на проведение указанных работ - отсутствуют". 
Украинская правда

Темы: Одесса полиция строительство
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