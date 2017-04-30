Группа байкеров из "Ночных волков" попала в Польшу через Брест

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 19:39

Группа российских байкеров из мотоклуба "Ночные волки" попала в Польшу через пункт пропуска "Брест".

Об этом пишет белорусское издание TUT.by.

30 апреля "Ночные волки" встретились с журналистами в здании Генконсульства России в Бресте (Беларусь), во время пресс-конференции лидер клуба Александр "Хирург" Залдостанов заявил, что основная колонна практически не имеет шансов попасть ЕС.

Позже стало известно, что "Ночные волки" выехали из Бреста, их пустили в Польшу.

Залдостанов сообщил, что границу пересекли 9 мотоциклов, большинство из них - с европейскими номерами: Польши, Германии, Словакии, один мотоцикл с российским номером.

После этого байкеры продолжили движение по маршруту мотопробега "Дороги победы. На Берлин" - Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.

Как известно, в предыдущие два года польские пограничники не пропускали "Ночных волков" через границу с Беларусью в рамках пробега, однако отдельным группам "Ночных волков" удавалось пересечь границу в других пунктах пропуска и в Берлин байкеры доезжали.

Про це пише білоруське видання TUT.by.

30 квітня "Нічні вовки" зустрілися з журналістами у будівлі Генконсульства Росії у Бресті (Білорусь), під час прес-конференції лідер клубу Олександр "Хірург" Залдостанов заявив, що основна колона практично не має шансів потрапити ЄС.

Байкери поклали квіти до Вічного вогню в Брестській фортеці, а потім рушили колоною на кордон.

Згодом  стало відомо, що "Нічні вовки" виїхали з Бреста, їх пустили в Польщу.

Залдостанов повідомив, що кордон перетнули 9 мотоциклів, більшість з них - з європейськими номерами: Польщі, Німеччини, Словаччини, один мотоцикл з російським номером.

Після цього байкери продовжили рух маршрутом мотопробігу "Дороги перемоги. На Берлін" - Москва, Смоленськ, Мінськ, Брест, Варшава,  Вроцлав, Будапешт, Братислав, Прага, Дрезден, Берлін.

Як відомо, у попередні два роки польські прикордонники не пропускали "Нічних вовків" через кордон з Білоруссю в рамках пробігу, проте окремим групам "Нічних вовків" вдавалося перетнути кордон в інших пунктах пропуску і до Берліна байкери доїжджали.

Темы: Росcия Польша
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