Двух украинских студентов держали в СИЗО Минска больше месяца

857 просмотров
0
Воскресенье, 30 апреля 2017, 19:53

Двух украинских студентов - 19-летнего Ивана Даниленко и 18-летнего Романа Легара - более месяца держали в СИЗО Минска после задержания 24 марта для выяснения личности.

Об этом сообщает TYT.by со ссылкой на адвоката украинцев Марию Колесову-Гудилину.

По словам адвоката, 29 апреля состоялась процедура высылки в принудительном порядке, им запретили въезд в Беларусь на 10 лет: молодых людей доставили в аэропорт под конвоем, вечером они вылетели в Киев. Позже молодые люди сообщили адвокату, что уже находятся с родителями.

Как сообщила адвокат, Даниленко и Легара привлекли к административной ответственности за то, что они были без документов во время задержания.

"Ребята прибыли в Минск 24 марта, они делали пересадку в Гомеле с автобуса на поезд. В день прибытия их задержали сотрудники в штатском. Молодые люди провели ночь в РУВД, а затем были отправлены для установления личности в изолятор временного содержания", - сообщила адвокат.

Студенты проходили свидетелями по делу о поджоге Гомельской налоговой. 28 марта следователи допросили Даниленко и Легара.

По словам родственников задержанных, их поездка не была связана с проведением акции ко Дню Воли 25 марта.

Всего на День Воли в Минске задержали 8 граждан Украины: кроме Даниленко и Легара были задержаны 3 проповедников из Украины, которых уже депортировали из Беларуси.

Во время акции протеста 25 марта милиция задержала еще трех 3 украинцев: 2 суд постановил депортировать, еще одного арестовали на 15 суток.

Темы: Беларусь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Минске арестовали лидера оппозиции Статкевича 30 апреля 2017, 01:26
США продолжили ослабление санкций против Беларуси на полгода 29 апреля 2017, 01:00
Лукашенко успокоил Порошенко относительно совместных учений с Путиным 28 апреля 2017, 12:12
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Умер поэт Борис Олийнык
Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины и ухудшило прогноз роста ВВП
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Все новости
Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации

Фото

Джамала вышла замуж