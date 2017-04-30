В Ливии судили 14 украинцев с задержанного танкера - СМИ

В Триполи (Ливия) перед судом предстали 14 граждан Украины с танкера "Рута", задержанного военно-морскими силами Ливии.

Об этом 30 апреля сообщает Al Jazeera со ссылкой на AFP и представителя ливийских ВМС Аюба Кассема.

По его словам, после трехчасовой перестрелки два танкера были захвачены и вместе с экипажами доставлены в столицу Ливии Триполи, где они предстали перед судом.

"Среди них были 14 украинцев с "Руты", четверо турок и двое грузин, которые находились на втором судне - "Старк", - отметил Кассем.

Также он сообщил, что еще трое членов экипажа "Старка" находятся в г. Зувара (Ливия), их национальность он не уточнил.

Отмечается, что во время захвата "Рута" была загружена почти 3 330 тн нефти, "Старк", который может перевозить 1236 тонн, также должен был быть загружен.

Кассем отметил, что "Рута" была под украинским флагом, второй танкер - под конголезским.

Также представитель ВМС сообщил, что экипажи суден "были хорошо вооружены, имели поддержку охраны на лодках и оказали сопротивление". По словам Кассема, несколько раз с лодок по ВМС был открыт огонь из автоматов Калашникова и пулеметов.

Как известно, ранее Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС сообщил, что военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из суден - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.

Украина проверяет данные о якобы задержании украинского танкера вблизи Ливии.

По данным УНИАН и представителя администрации Одесского морского торгового порта, танкер "Рута" с 2011 года принадлежит одесской компании Manchester Shipping S.A.

Украинская правда