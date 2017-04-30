Комиссия не рассматривала вопрос прекращения гражданства Артеменко - нардеп

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 21:28

Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины на заседании на прошлой неделе не рассматривала вопрос прекращения гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил член комиссии и комитета по правам человека, нардеп Валерий Пацкан.

"Была комиссия на прошлой неделе, где не рассматривали вопрос Артеменко. Он также обратился ко мне как к члену комиссии с письмом. Но ответа у меня пока нет", - сообщил Пацкан.

"Когда будет непосредственно вынесен на рассмотрение комиссии этот вопрос ... после этого будет принято решение президента на основании материалов комиссии - лишить гражданства или нет", - сказал нардеп.

Как известно, ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства нардепа Андрея Артеменко, ранее якобы передал экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией.

Соответствующий указ на сайте главы государства на момент публикации Ляшко размещен не был. 

Интерфакс-Украина

Темы: гражданство
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