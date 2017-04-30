В автопарке Кабмина появятся электромобили

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 21:58

Автопарк Кабинета министров Украины вскоре пополнится электромобилями.

Об этом в интервью телеканалу ICTV сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

"С 5 мая в секретариате появятся электромобили. Мы учтем все недостатки, подсчитаем экономию и если это будет выгодно, то уверен, что это будет выгодным экспериментом", - сказал он

Саенко добавил, что в случае необходимости и успешности эксперимента количество электромобилей будет увеличиваться.

Интерфакс-Украина

Темы: Кабинет министров авто
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