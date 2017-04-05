Полторак в Канаде договаривается об оружии для Украины

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Среда, 5 апреля 2017, 03:13

Делегация Министерства обороны Украины будет поднимать вопрос поставок в Украину оружия во время визита в Канаду.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Укринформ.

"Это является предметом наших переговоров в дальнейшем на основе того договора, который мы вчера подписали", - ответил Полторак на вопрос о поставках в Украину канадского оружия.

Он напомнил, что после начала российской агрессии Украина обратилась во многие страны мира с запросами о предоставлении разнообразного ообородувания, в том числе оборонительного оружия.

"Для нас это очень важный вопрос, учитывая наш четкий план по приобретению способности вступления в НАТО до конца 2020 года. Но в то же время мы с пониманием относимся к решению всех стран о сотрудничестве в предоставлении нам оборонительного оружия", - отметил министр обороны.

В понедельник в Оттаве были подписаны "Договоренности об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады".

Этот документ является одним из межведомственных договоров, необходимых для открытия Украине доступа к канадскому рынку оружия.

Темы: оружие Канада Полторак
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