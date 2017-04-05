"Режим тишины": террористы совершили 54 обстрела, ранены 5 бойцов ВСУ

1177 просмотров
0
Среда, 5 апреля 2017, 07:01

Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения "режим тишины" не соблюдают, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 54 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, пятеро военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Больше всего обстрелов состоялось вблизи Мариуполя. Здесь из минометов калибра 82 мм, враг накрывал огнем защитников Красногоровки и Широкиного. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. Позиции под Марьинкой боевики обстреливали из гранатометов, а в сторону морских пехотинцев в Гнутовом открывали огонь из пулеметов. Из вооружения БМП противник бил по позициям морпехов в районе Водного и Широкиного. Вблизи Новотроицкого активно действовал вражеский снайпер.

Кроме того в Марьинке состоялось боевое столкновение с ДРГ противника. Произошло это, когда группа боевиков пыталась приблизиться к позициям ВСУ. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия после чего противник отошел.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитникам  Авдеевки. Из гранатометов - по опорным пунктам вблизи Луганского, Опытного, Песков и Невельского. Из крупнокалиберных пулеметов террористы открывали огонь в сторону сил АТО под Каменкой, Опытным, Верхнеторецким, Шахтой Бутовкой и Песками. В районах Опытного и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, зафиксировано наименьшее количество обстрелов. Здесь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам ВСУ вблизи Крымского, а из стрелкового оружия открывал огонь в сторону украинских позиций в районе населенного пункта Лобачево.

Темы: АТО боевые действия Донбасс Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Неподалеку Марьинки произошло боестолкновение 4 апреля 2017, 22:28
День в АТО: 26 обстрелов, трое раненых 4 апреля 2017, 18:33
За сутки погибли 2 украинских бойцов, 5 получили ранения – штаб 4 апреля 2017, 12:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Поступили средства от МВФ и ЕС – резервы выросли до 16,7 миллиарда
Украина обязалась ввести абонплату за газ до конца июля
Авдеевке дали воду, заработала фильтровальная станция – Жебривский
Bellingcat: Единственным найденным "Буком" на Донбассе остается российский
Все новости
Интервью

Как Ната Жижченко перестала и снова начала играть с оркестром

БЖ-Еда

10 заведений Киева, дружественных к родителям с детьми