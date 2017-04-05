НАПК признало сбой в работе оправданием несвоевременной подачи деклараций

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Среда, 5 апреля 2017, 12:01

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции признало сбой в работе реестра уважительной причиной несвоевременного представления декларации чиновниками.

Об этом сказано в сообщении НАПК.

"Согласно документу, НАПК признает уважительной причиной несвоевременного представления декларации ненадлежащее функционирование Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - заявляет агентство.

При этом период ненадлежащего функционирования реестра будет определяться на основании информации администратора системы, то есть Государственного предприятия "Украинские специальные системы".

Следовательно, при осуществлении контроля своевременности представления деклараций и/или решении вопроса о необходимости составления протокола об административном правонарушении уполномоченные лица НАПК учтут факт ненадлежащего функционирования реестра.

Как известно, конечный срок подачи деклараций истекал 1 апреля, однако несколько дней до этого реестр работал со значительными перебоями.

29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за неполадок с системой подачи электронных деклараций.

В свою очередь председатель НАПК Наталья Корчак в ответ на эти призывы заявила, что не собирается уходить в отставку.

Также Корчак заявила, что агентство намерено подать в суд на государственное предприятие "Украинские специальные системы" за некачественное выполнение обязанностей системного администратора системы электронных деклараций.

Украинская правда

Темы: НАПК декларации
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