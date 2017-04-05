Кабмин подумает над ролью Фирташа, Левочкина и Бойко на рынке газа

Кабинет министров поручил Антимонопольному комитету выяснить, имеют ли компании Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко монопольное положение на рынке газа.

Также, реагируя на требования фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко, правительство решило создать рабочую группу по этому поводу.

Ляшко со всей парламентской фракцией пришел на заседание Кабмина 5 апреля и ему дали выступить с заявлением относительно решения Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Вся Украина стоит на ушах от решения НКРЭКУ об установлении абонплаты за счетчики. В результате этого миллионы украинцев будут больше платить за газ. В первую очередь, пострадают люди, которые меньше используют газ, которые экономили, откликаясь на ваши призывы, переходили на альтернативные виды отопления", – сказал Ляшко.

"Министр социальной политики Андрей Рева вчера сказал, что от установления абонплаты стоимость возрастет как минимум для 4,5 миллионов украинских семей", – добавил он.

Ляшко подчеркнул, что НКРЄКУ не отменило, а приостановило решение – а возникло оно, по убеждению "радикалов", в результате коррупции.

"Нафтогаз" обращает внимание на то, что так называемые газсбыты – псевдопоставщики газа, подавляющее большинство которых принадлежат Фирташу, – являются ненужными посредниками газа для населения, не несут ответственности и рисков, связанных с поставками газа, и не создают дополнительной ценности для потребителей", – сказал он.

Нардеп добавил: "Нафтогаз" просит правительство и Антимонопольный комитет рассмотреть возможность устранения необоснованной монополии группы Дмитрия Фирташа в этом сегменте рынка. У нас такое же требование".

"У меня вопрос: почему олигархи Фирташ, Левочкин, Бойко под прикрытием властей сидят на газовом рынке. Почему украинцы 24 миллиарда в год должны выкладывать из собственного кармана за договорняк между олигархами и властью?" – возмутился Ляшко.

"Положат себе на оффшорные компании – вы ходите, подписываете меморандумы с Международным валютным фондом, землю украинскую продаете, пенсионный возраст повышаете, украинский лес необработанный хотите вывезти взамен очередных кредитов – а Фирташ и компания, Левочкин-Бойко, миллиарды кладут себе в карманы", – добавил он.

"У нас требование рассмотреть обращение "Нафтогаза" и убрать коррупционеров-олигархов Фирташа, Левочкина и Бойко с газового рынка, чтобы украинцы не платили в их карманы. Фирташу, видно, на адвокатов не хватает в Вене – поэтому он решил за счет украинцев набить себе карманы", – сказал лидер "радикалов"

"Хочу предупредить о персональной ответственности каждого, кто будет покрывать эту коррупцию", – заявил Ляшко.

По его словам, Фирташ, Левочкин и Бойко "незаконно, бесплатно пользуются государственным имуществом, народным имуществом":

"В селах люди за свои деньги строили газопроводы – и сегодня они должны еще платить подать? Как в сказке о Чиполино налог на дождь? Сегодня налог на счетчики – завтра на то, что мы дышим!", – сказал Ляшко.

Он передал письменное обращение, призвал правительство "выкинуть коррупцию с газового рынка" и предупредил: "Вы можете не услышать нас, но вы не можете не слышать миллионы украинцев".

Чую, що говорять люди, але чути мало. Треба не просто почути, а й зрозуміти людей. Я розумію і концентруюся на тому, щоб змінити їх життя. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 5, 2017

Ляшко также добавил, что "цена на газ для людей неподъемная" – и попросил ее снижать

Премьер-министр Владимир Гройсман согласился, что расчеты были необоснованные.

Грабувати – це не про нас. Про абонплату – розрахунки НКРЕКП необґрунтовані.

Гранична єдина ціна на #газ зламала багато злочинних схем. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 5, 2017

"Многомиллиардные благосостояния возникли из того, что в Украине были разные цены на газ. Схемы Онищенко, в том числе: он покупал государственный газ за 2 тысячи гривен, продавал его как коммерческий за 7 тысяч гривен – 5 тысяч эти делки клали себе в карманы и на этом зарабатывали миллиарды. Мы прекратили это и каждому человеку дали поддержку адресно", – сказал он.

Гройсман предложил поручение правительства: "Первый вице-премьер сформирует группу, начнем работать – привлечем все необходимые министерства, плюс Министерство внутренних дел".

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил поручить Антимонопольному комитету выяснить монопольное положение на рынке газсбытов Фирташа и Левочкина.

Гройсман поддержал: "Давайте сделаем тогда два поручения: обращение к Антимонопольному комитету и поручение создать группу с Министерством экономики. Привлечем депутатов, может, профильный комитет – выясним, какова ситуация, что мы можем сделать". Члены Кабмина поддержали это предложение.

Ляшко поблагодарил Кабмин за возможность выступить, а Гройсман попросил депутатов поддержать 5 реформ, которые предлагает правительство.

Алена Рощенко, УП