Корчак: Только когда Гройсман начинает говорить, происходят сбои в реестре

Председатель НАПК Наталья Корчак заявляет, что сбои в системе электронного декларирования происходят одновременно с заявлениями премьера Владимира Гройсмана.

Об этом она заявила на заседании ВР в среду уже после своего доклада перед депутатами и их обсуждение работы НАПК.

"Не имеет значения, буду я сейчас главой, не буду главой. От этого реестр хуже или лучше работать не будет. Но обращу внимание, что только тогда, когда премьер начинает о чем-то говорить, буквально происходят системные сбои в функционировании этого реестра", - заявила она.

При этом Корчак высказалась за совершенствование управленческой составляющей деятельности НАПК и за внесение изменений в закон о предотвращении коррупции.

"НАПК должно быть проверено Счетной палатой. Понимая, как происходит замена членов Счетной палаты, я понимаю, что может быть элемент ангажированности при оценке нашей деятельности", - отметила Корчак.

"Я не оправдываюсь и не снимаю с себя ответственность. За каждую копейку я отвечу", - пообещала Корчак.

Ранее НАПК признало сбой в работе реестра уважительной причинойнесвоевременного представления декларации чиновниками.

Как известно, конечный срок подачи деклараций истекал 1 апреля, однако несколько дней до этого реестр работал со значительными перебоями.

29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за неполадок с системой подачи электронных деклараций.

В свою очередь председатель НАПК Наталья Корчак в ответ на эти призывы заявила, что не собирается уходить в отставку.

Также Корчак заявила, что агентство намерено подать в суд на государственное предприятие "Украинские специальные системы" за некачественное выполнение обязанностей системного администратора системы электронных деклараций.

Оксана Коваленко, УП