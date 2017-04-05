Украина обязалась ввести абонплату за газ до конца июля

Украина обязалась перед Международным валютным фондом ввести до конца июля 2017 года тариф на распределение газа.

Об этом говорится в меморандуме Украины и МВФ, обнародованном на сайте Министерства финансов, передает Экономическая правда.

"До конца июля 2017 года мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона", - говорится в документе.

"Кроме того, мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года", - отмечается в меморандуме.

"Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии по оплате коммунальных услуг 47 млрд гривен в 2017 году", - сообщается в меморандуме.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, 29 марта утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Впоследствии премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭ о введении в действие абонентской платы за газ.

Президент Петр Порошенко также заявил, что решение о введении абонплаты на газ должно быть приостановлено.

Во вторник в НКРЭ заявили, что это решение будет приостановлено.