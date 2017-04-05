Боевики обстреливают Авдеевку - Донецкая фильтровальная станция не работает

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Среда, 5 апреля 2017, 21:09

Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за обстрелов боевиков.

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики не прекращают обстрелов Авдеевки. Старая часть города, ул. Шевченко, 75, мужчина, 1955 года рождения, получил осколочное ранение плеча. Во время обстрела занимался делами в огороде", - написал он в Facebook.

По словам Аброськина, по состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальная станция не работает.

В то же время председатель Донецкой ОВЦА Павел Жебривский добавил, что незаконные вооруженные формирования обстреливают жилые кварталы Авдеевки из минометов.

"Это у них такой режим прекращения огня! В старой Авдеевке, на ул. Шевченко осколочное ранение правого плеча получил 62-летний житель. Мина разорвалась во дворе частного дома. Мужчину уже перевезли в городскую больницу. Обстрел города продолжается", - уточнил он.

Несколько часов назад сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция возобновила работу.

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донецк
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