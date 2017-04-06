За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб

331 просмотр
0
Четверг, 6 апреля 2017, 12:58

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения четверо украинских военных.

Об этом на брифинге 6 апреля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки, что прошлая, ни один украинский военный не погиб, 2 военнослужащих получили ранения в районе Авдеевки. Кроме этого двое наших бойцов ранены вследствие подрыва на взрывном устройстве", – сказал полковник.

Мотузяник отметил, что в целом количество вражеских обстрелов в зоне АТО снизилось, однако противник не придерживается режима "тишины" полностью.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики запрещают говорить по телефону наблюдателям ОБСЕ 6 апреля 2017, 11:35
Гройсман: Россия не держит слово, на Донбассе воюет 4 тысячи бойцов РФ 6 апреля 2017, 10:55
В СЦКК говорят, что боевики готовят голословное заявление 6 апреля 2017, 10:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Оккупанты доставили 4 задержанных в Крыму в "центр противодействия екстримизму"
Россия наращивает военную мощь на двух направлениях – СНБО
Яценюк о Гройсмане: Это лучший премьер
В Симферополе задержали 60 человек, среди них журналист и правозащитник
Все новости
Карта

Где в Киеве можно пожарить шашлык

Какой у тебя счетчик?

Шпаргалка на случай, если абонплату за газ не отменят