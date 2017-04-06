Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины

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Четверг, 6 апреля 2017, 13:19

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", голосование состоялось во время второй части пленарной сессии ЕП.

За проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования, проголосовало большинство депутатов Европарламента.

В свою очередь президент Украины в это время участвовал в Киевском форуме.

Напомним, 5 апреля в Европарламенте прошли дебаты по украинскому вопросу. Представители ключевых фракций ЕП (Европейской народной партии, социал-демократы, АЛДЕ, "зеленые", консерваторы) заявили, что Украина, по их мнению, "заслуживает отмены виз".

В то же время, представители праворадикальных фракций выступили против принятия данного решения.

После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

На сайте ЕП опубликована статья с подробным описанием графика и позициями отдельных игроков ЕС.

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