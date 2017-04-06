В Симферополе задержали 60 человек, среди них журналист и правозащитник

В аннексированном Симферополе задержали 60 человек во время рейда российских силовиков.

Об этом на своей странице написал журналист Антон Наумлюк на своей странице в Twitter.

"Задержаны 60 человек, вместе с журналистом и правозащитником, которые фиксировали", - написал он.

В то же время, на "Радио Свобода" со ссылкой на Наумлюка сообщает, что людей доставили в здание Центра "Э", где уже находилось несколько десятков задержанных.

"Среди них оказались правозащитник Андрей Крысько и журналист Тарас Ибрагимов, что фиксировали рейд силовиков на рынке. У них изъяли паспорта, и сейчас они вместе с несколькими десятками задержанных находятся в здании", - говорится в статье.

Как известно, ранее стало известно, что в аннексированном Крыму на центральном рынке Симферополя силовики задерживают людей.