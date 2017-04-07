БПП снова будет продвигать "ручного" аудитора НАБУ – ЦПК
Парламентская фракция БПП предлагает антикоррупционному комитету обсудить вопрос относительно утверждения Верховной Рады членом комиссии аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины кандидатуру Найджела Брауна.
Об этом говорится в письме председателя фракции БПП Артура Герасимова председателю комитета Егора Соболева, копию которого получили в ответ на свой запрос активисты Центра противодействия коррупции.
Сейчас продолжается новый конкурс на аудитора НАБУ от ВР, сбор документов завершится в следующую пятницу, 14 апреля.
После этого антикоррупционный комитет рассмотрит все кандидатуры, которые ушли или которых рекомендовали, и определится.
"В БПП считают, что у господина Брауна "безупречная деловая репутация" и ничто не мешает поэтому независимо и беспристрастно оценивать работу антикоррупционного органа", – отмечает председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.
Шабунин критикует такое решение фракции, напоминая, что предварительное голосование не показало поддержки кандидатуры Брауна, которого уже успели окрестить "ручным" аудитором.
Читайте также: "Война с(за) НАБУ, или Карманный аудитор Банковой"
Как сообщалось, 31 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.