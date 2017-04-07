Оболонский суд еще не получил дело о госизмене Януковича

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Пятница, 7 апреля 2017, 14:15

В Оболонский районный суд Киева еще не поступило уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы уже определена коллегия из трех судей, которые будут рассматривать это дело.

"Это недостоверная информация, поскольку дело еще не поступило в суд", – заявила Свинаренко.

Она отметила, что поскольку дело еще не поступило в суд, то оно еще и не было направлено на автоматическую систему распределения дел.

Свинаренко также указала, что 7 апреля в Оболонском суде нерабочий день, за исключением заседания, на котором оглашается приговор 12 бывшим сотрудникам расформированной спецроты МВД Украины "Торнадо".

Таким образом не работает ни канцелярия суда, ни курьерская служба доставки, а, значит, дело о госизмене Януковича может поступить в суд не раньше следующей недели.

Как известно, 28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Как объяснял генеральный прокурор Юрий Луценко после объявления полного текста определения в Апелляционном суде (3 апреля) обвинительный акт должны были направить в Оболонский районный суд. После этого в течение 5 дней Оболонский райсуд должен назначить дату рассмотрения дела.

Темы: Янукович суд
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