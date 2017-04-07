Аваков: Голубана проверим, но "Самопомич" синхронна с террористом

Правоохранители проверят командира роты особого назначения Главного управления полиции в Донецкой области Юрия Голубана на счет связей с боевиками, а сам он готов пройти проверку на полиграфе.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на пресс-конференции в Северодонецке Луганской области, отвечая на вопрос, будет ли МВД инициировать расследование в отношении полковника Голубана, реагируя на скандальное видео

"Конечно, мы будем проверять любую информацию, которая поступает… Если есть информация, проверкой занимается Служба внутренней безопасности", – сказал он.

При этом Аваков отметил: "Как-то дивно получается, что террорист Ходаковский, на руках которого кровь наших людей, удивительно синхронно действуют с некоторыми нашими парламентариями, одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана, в унисон требуя одного и того же. Это и есть элемент гибридной войны".

"Я не знаю, чего добивается бывший гражданин Российской Федерации Зимин, он же Егор Соболев, или господин Семенченко – человек, который около 6 лет скрывался в Российской Федерации от уголовного преследования. У каждого нет идеальной жизни, нет идеальных биографий. Но у меня вызывает удивление, когда некоторые люди в нашем парламенте действуют синхронно вместе с террористом Ходаковским", – заявил он.

"Что касается предоставленного видео, мы вчера уже установили, что видео смонтировано и не выдерживает никакой критики. Но это посеяло вопросы в обществе – поэтому мы на него ответили", – сообщил глава МВД.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, чтобы они провели независимую проверку. Наша служба безопасности проводит параллельную проверку, в том числе выясняя, где находился в заявленные времена наш офицер, чем он занимался и так далее", – подчеркнул он.

"Офицер Голубан готов пройти детектор лжи и предоставить всю интересующую информацию. А я спрашиваю тех, кто обвиняет – а вы готовы? Потому что большинство из вас – бесстыжие рожи, которые не сделали для Украины больше, чем он. Этот человек в бою получил ранение…", – заявил Аваков

Он предостерег использовать такие ситуации для политических целей: "Я поддерживаю инициативу губернатора, что должна быть политическая диета в тех местах, где особенно жарко. У нас здесь и так очень непросто – хватит подбрасывать фальшивые темы".

"Безусловная полная проверка, все карты на стол. А потом я хочу или извинений, или санкций, если не подтвердится информация… Давайте прекратить верить террористу Ходаковскому. Еще будете цитировать Гиркина? Дальше "Самопомич" выступит в унисон с Путиным?", – заявил Аваков.

Накануне, 6 апреля, Егор Соболев рассказал о видео, на котором Голубан якобы снят с главарем батальона боевиков "Восток" Александром Ходаковским. "Самопомич" потребовала от генпрокурора и главы Службы безопасности Украины доложить о проверке связей Голубана с боевиками в 2014 году.

Соболев также потребовал обнародовать результаты парламентского расследования о том, как 15 марта Голубан попал в сессионный зал Верховной Рады.

7 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ зарегистрировать в ЕРДР производство в отношении Голубана по подозрению в госизмене (ст. 111 УК) по заявлению депутата Игоря Луценко.

Ходаковский 5 апреля выложил во "ВКонтакте" видео в доказательство версии, что Голубан был его подчиненным по "Альфе" и служил в батальоне боевиков "Восток" в самом начале, а в мае 2014 года перешел на сторону Украины.

Ходаковский называет Голубана своим бывшим подчиненным скринщот

Ходаковский утверждает, что Голубан с месяц воевал на стороне боевиков

16 марта Голубан подал иск к Игорю Луценко за то, что тот назвал его сепаратистом.

Вице-спикер Оксана Сыроид ("Самопомич") утверждает, что "полицейский прорыв" в парламент после инцидента с нардепом и участником блокады торговли с Донбассом Владимиром Парасюком организовал лидер "Народного фронта" и поддержал и.о. руководителя аппарата Верховной Рады.

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Алена Рощенко, УП