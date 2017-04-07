Тимошенко решила, что проверка финансирования ее партии давлением

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что проверка финансирования партии со стороны НАПК является давлением на оппозицию.

Об этом она заявила в комментарии УП, отвечая на вопрос о расследовании движения "Честно".

"Взялись контролировать настоящую оппозиционную партию из НАПК. Вы знаете, что НАПК было сформировано Народным фронтом, сейчас Корчак больше под президентом. Она получила команду убить госфинансирование "Батькивщины". Они взяли движение "Честно", там много людей, которые сотрудничают с Народным фронтом. Как движение "Честно" получило базу данных, если она есть только у НАПК и они ходили по людям? ", - возмутилась она.

"Я убеждена, что люди (делающие взносы – УП) просто боятся рассказывать и возможно оказывается давление. Могут быть и подставные лица, вы понимаете, что мы не контролируем, кто вносит (деньги - УП) на счет, мы же не можем людей держать за руку", - отметила Тимошенко.

"Возможно история, когда собираются членские взносы областной парторганизации, а затем вносятся на счет через людей, которые согласятся их внести, так как не каждый сегодня согласится такой крайней оппозиционной партии делать взносы, потому что люди боятся расправы", - считает Тимошенко.

Также лидер Батькивщины отметила, что на сегодняшнем заседании заседание НАПК рассматривали вопрос об открытии уголовного производства по финансировании "Батькивщины".

"И там как раз голосованием членов агентства голосовали против открытия уголовного производства", - отметила Тимошенко.

В то же время источники "Украинской правды" в НАПК рассказали, что члены НАПК Руслан Радецкий и Руслан Рябошапка при поддержке нескольких депутатов из фракции Батькивщина, которые были на заседании, просили изменить квалификацию правонарушения.

"Партию подозревают в предоставлении ложной информации в отчете. На заседании мы решили направить все имеющиеся материалы в Нацполицию, чтобы они сами определили, открывать уголовное производство, или нет", - отметил источник в НАПК.

Как известно, НАПК должен проверять достоверность данных партий об их финансировании.