Аваков: Взрывы в Балаклее – теракт со стороны России

Глава МВС Арсен Аваков считает, что взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области – это террористический акт, спланированный Россией.

Об этом он заявил во время брифинга в Харькове, отвечая на вопросы журналистов.

"Исходя их тех фактов, которые видны из материалов Нацполиции, мы считаем, что это была террористическая атака со стороны РФ", - сказал Аваков.

Он отметил, что Нацполиция и МЧС привлекались к расследованию, которое осуществляет военная прокуратура. "Выводы прокуратура должна обнародовать на следующей неделе", - сказал Аваков.

Как известно, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы; окончательно пожар потушили утром 26 марта.



По словам министра обороны Степана Полторака, пожар в Балаклее уничтожил 70% боеприпасов.

Украинская правда