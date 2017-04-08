В результате взрыва газа в Польше обрушился жилой дом, есть погибшие

В польском городе Свебодзице в Нижней Силезии в субботу обрушился жилой дом, в результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает TVN24.

Сначала сообщалось, что спасатели извлекли из-под обломков шесть человек, двое из них умерли. Впоследствии спасатели нашли тела еще трех человек.

По официальной информации, двое погибших - дети школьного возраста, о третьем погибшем пока ничего неизвестно. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Четырех человек удалось освободить из-под завалов живыми, все они находятся в больницах. Среди травмированных - ребенок в тяжелом состоянии.

Представитель местных властей сообщил, что под завалами могут находиться еще четыре человека.

Причиной обвала стал взрыв газа, который произошел в субботу около 9 утра. В результате инцидента были разрушены два из трех этажей здания, расположенного в самом центре города. В здании всего зарегистрировано 18 человек.

Европейская правда