В результате взрыва газа в Польше обрушился жилой дом, есть погибшие

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Суббота, 8 апреля 2017, 17:26

В польском городе Свебодзице в Нижней Силезии в субботу обрушился жилой дом, в результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает TVN24.

Сначала сообщалось, что спасатели извлекли из-под обломков шесть человек, двое из них умерли. Впоследствии спасатели нашли тела еще трех человек.

 

По официальной информации, двое погибших - дети школьного возраста, о третьем погибшем пока ничего неизвестно. Спасатели продолжают разбирать завалы.

 

Четырех человек удалось освободить из-под завалов живыми, все они находятся в больницах. Среди травмированных - ребенок в тяжелом состоянии.

 

Представитель местных властей сообщил, что под завалами могут находиться еще четыре человека.

Причиной обвала стал взрыв газа, который произошел в субботу около 9 утра. В результате инцидента были разрушены два из трех этажей здания, расположенного в самом центре города. В здании всего зарегистрировано 18 человек.

Европейская правда

Темы: Польша
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