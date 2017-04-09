Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову

12165 просмотров
0
Воскресенье, 9 апреля 2017, 03:19
Авианосец
Авианосец "Карл Винсон"

Ударная группа ВМС США отправится в район Корейского полуострова.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Ударная группа под названием "Карл Винсон" включает в себя авианосец и пройдет путь из Сингапура в направлении Корейского полуострова, сообщил чиновник на условиях анонимности.

"Мы считаем, что увеличение присутствия необходимо",  - сказал чиновник, ссылаясь на тривожное поведение Северной Кореи.

Ранее, 5 апреля, Северная Корея произвела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud.  Ракета прошла только часть намеченной траектории.

В этом году 15 апреля исполняется 105 лет со дня рождения основоположника северокорейской государственной идеологии чучхе Ким Ир Сена. Этот день ежегодно празднуется в Северной Корее как "День солнца", в связи с чем США не исключают, что состоится новое испытание баллистической ракеты или что-то подобное.

Ранее на этой неделе состоялась встреча президента США с президентом Китая Си Цзиньпинем, на которой обсуждались способы укрощения ядерной программы Северной Кореи.

Помощники Трампа предоставили ему несколько вариантов действий. К ним относятся экономические и военные меры. Хотя, как сообщается, в администрации США больше склоняются в сторону санкций и усилению давления на Пекин, чтобы тот повлиял на своего соседа затворника.

Темы: Северная Корея США Китай
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
КНДР осудила ракетный удар США по Сирии 9 апреля 2017, 06:22
СМИ: Трампу предложили разместить ядерные ракеты в Южной Корее и убить Ким Чен Ына 8 апреля 2017, 05:35
КНДР снова осуществила пуск баллистической ракеты 5 апреля 2017, 02:12
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украинцев нет среди погибших в Стокгольме - МИД
"Документ" снова не выдает загранпаспорта
Усик выиграл свой второй бой в США, отстояв титул чемпиона мира
Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову
Все новости
Советы новичкам

Как я бежал свой первый марафон

Тест-драйв

Как я ездили на ВДНХ на электровелосипеде