Украинцев нет среди погибших в Стокгольме - МИД

Украинцев среди погибших от теракта в Стокгольме нет.

Об этом сообщил в Twitter в воскресенье Департамент консульской службы МИД.

При этом в МИД отметили, что гражданство раненых не обнародовано.

Сообщается также, что, по предварительной информации, украинцев нет и среди пострадавших от взрыва в церкви в г.Танта (Египет).

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил совершение террористических актов в христианских церквях городов Танта и Александрия в Египте.

Condemn terrorist attacks in churches of Tanta&Alexandria in Egypt. Ukraine stands shoulder2shoulder w/Egyptian People in war against terror