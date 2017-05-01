Меркель обещает поддержку Саудовской Аравии в борьбе с ИГИЛ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила хорошие перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией в ряде отраслей, при этом указав Эр-Рияду на проблемы с соблюдением прав человека.

Об этом она заявила после встречи с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом в портовом городе Джидда, пишет DW.com.

Упомянув о прогрессе в отношениях с Саудовской Аравией в вопросах военного сотрудничества, канцлер ФРГ тем, не менее, не обошла вниманием ситуацию с недостаточным соблюдением прав человека в этой стране. О большом дефиците в этой области она заявила, в частности, в связи с применением Эр-Риядом смертной казни, а также с заключением саудовского блогера Раифа Бадави.

В то же время германский канцлер указала на хорошие перспективы для экономического сотрудничества обеих стран. При этом, по ее словам, жесткие установки Берлина для экспорта вооружения не будут нарушены. Вместо того, чтобы поставлять оружие, Германия намерена оказывать военную помощь в другой, менее спорной форме - Меркель сослалась на заключенное ранее соглашение об обучении саудовских военных в Германии. Она особо отметила роль Саудовской Аравии в борьбе против террористической организации "Исламское государство".

Говоря об операции саудовской армии в охваченном гражданской войной Йемене, глава германского правительства заявила о необходимости прекращения авиаударов.

"Мы выступаем за дипломатическое решение конфликта. Мы не верим, что у него может быть военное решение", - подчеркнула Меркель.

В связи с массивной реорганизацией экономики в Саудовской Аравии канцлер ФРГ видит большие возможности и для немецкой промышленности.

"Саудовская Аравия очень заинтересована в том, чтобы немецкая экономика внесла свой вклад", - отметила она