Трамп пригласил Дутерте в Белый дом, Госдеп шокирован

4767 просмотров
0
Понедельник, 1 мая 2017, 05:52

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы пригласил авторитарного лидера Филиппин Родриго Дутерте посетить Вашингтон.

Об этом пишет The New York Times.

Как сообщили в администрации, во время "дружественной беседы" Трамп предложил президенту Филиппин, которого обвиняют в том, что он распорядился без суда убивать подозреваемых в наркоторговле граждан страны, посетить Белый дом.

Теперь администрация готовится к лавине критики со стороны правозащитных групп. Как сообщили изданию два высокопоставленных чиновника, они ожидают, что Госдеп и Совет национальной безопасности, которых эта новость застала врасплох, выскажут возражение.

"По сути, одобряя кровопролитную борьбу Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником последующих убийств. Несмотря на особенности его характера,которые это исключают, Трампу должно быть стыдно за себя", — заявил директор азиатского отделения Human Rights Watch Джон Сифтон.

Чиновники в администрации сообщили, что звонок Дутерте был одним из многих звонков лидерам Юго-Восточной Азии, совершенных Белым домом, чтобы лидеры этих стран не чувствовали себя забытыми из-за того, что Трамп сосредоточился на Китае, Японии и напряженности в Северной Корее. В воскресенье Трамп также говорил с премьер-министрами Сингапура и Таиланда, которые тоже получили приглашение в Белый дом.

В администрации отметили, что Трамп хотел наладить союз с Филиппинами для противостояния экспансии Китая в Южно-Китайском море.

При этом издание пишет, что неизвестно, получит ли Дутерте визу в США, учитывая обвинения в нарушении прав человека.

Темы: Трамп США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп обвинил Клинтон в связях с РФ и назвал лидера КНДР "умным парнем" 30 апреля 2017, 23:39
Трамп не стал комментировать реакцию США на возможное ядерное испытание КНДР 30 апреля 2017, 05:30
Трамп обвинил Обаму в том, что Флинн оказался неблагонадежным 29 апреля 2017, 02:04
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Англии вероятно задержаны семь украинцев
Активистке, которая борется против застройки леса, сожгли второе авто
Умер поэт Борис Олийнык
Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg
Все новости
Чернобыль. Свидетельства

Провести демонстрацию 1 мая 1986-го приказали из Москвы

Электронная книга

Купить нельзя украсть