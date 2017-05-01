В Стамбуле убит владелец телеканалов, вещающих на Иран

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Понедельник, 1 мая 2017, 06:12

Основатель и председатель совета директоров компании Gem TV, которая вещает на Иран, убит в Стамбуле.

Об этом сообщает Радио Свобода.

45-летний Саид Каримиан и его кувейтский бизнес-партнер были застрелены неизвестными в стамбульском деловом районе Маслак.

Джип, на котором скрылись нападавшие, позже был найден сожженным. Турецкая полиция ведет расследование.

Группа компаний Gem Group была основана в Лондоне, но позже перенесла значительную часть своей деятельности в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает сайт Gem Group, группе принадлежит 17 телеканалов на персидском языке и по одному - на арабском, курдском и азербайджанском.

Темы: Турция Иран СМИ
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