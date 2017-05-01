На Херсонщине двое военных ВСУ продавали оружие гражданским

661 просмотр
0
Понедельник, 1 мая 2017, 07:04

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой ликвидировали канал поставки боеприпасов из районов проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Двое военнослужащих - контрактников одной из частей Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Херсонской области наладили продажу боеприпасов гражданским лицам.

Военнослужащие задержаны "на горячем" во время сбыта пяти гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ - 22.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Англии вероятно задержаны семь украинцев
Активистке, которая борется против застройки леса, сожгли второе авто
Умер поэт Борис Олийнык
Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg
Все новости
Чернобыль. Свидетельства

Провести демонстрацию 1 мая 1986-го приказали из Москвы

Электронная книга

Купить нельзя украсть