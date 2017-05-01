Военные в зоне АТО задержали три грузовика с контрабандой - Штаб

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Понедельник, 1 мая 2017, 07:20

Совместными усилиями военнослужащих 72 ОМБр, 12 батальона и военной службы контрразведки были выявлены и задержаны три большегрузных автомобиля с контрабандной продукцией, которые пытались пересечь линию разграничения в зоне ответственности бригады.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Контрабанда задержана и передана представителям Государственной фискальной службы Украины.

В связи с этим начальник Генерального штаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, которые обнаружили и задержали контрабанду.

В то же время в штабе АТО отметили, что командование 12 батальона не имеет отношения к контрабанде.

"Информация, распространенная некоторыми СМИ, о причастности командования 12 батальона к контрабанде не соответствует действительности и является очередным примером информационной войны против Украины с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Темы: контрабанда АТО
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