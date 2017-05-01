АТО: 54 обстрела, семь бойцов ВСУ ранены, один погиб

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Понедельник, 1 мая 2017, 08:02

Российско-террористические войска не прекращают обстреливать силы АТО, за минувшие сутки один украинский воин погиб, еще семь военнослужащих получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, с начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск.

На Приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного, Гнутово и Широкино.

Вблизи Марьинки противник открывал огонь по позициям украинских войск из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам сил АТО вблизи Павлополь и Красногоровки боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Также пулеметы больших калибров обстреливали позиции ВСУ во Новогригорьевка. Стрелкового оружия противник применил под Лебединским и Чермалык. У Мар`инкы, Богдановка и Водяного действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции ВСУ у Авдеевки, Верхнеторецком и опытно.

У шахты "Бутовка" и зайцев зафиксировано обстрелы из гранатометов, а у Троицкого еще и из пулеметов крупных калибров.

Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил вблизи Каменки и Песков.

На Луганском направлении с 120-миллиметровых минометов боевики били по опорным пунктам у Катериновки и Троицкого.

Вблизи Новозвановка стреляли из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

Также гранатометы различных систем подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитниках Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганськаои, а стрелковое оружие враг использовал против защитников Лобачева.

Как сообщается, в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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IP: 35.185.147.---kengoru01.05.2017 09:59
До Вас Шаноний колектив редакторів УП.

Як довго Ви будете описувати кацапських терористів найманців карлика путіна БОЙОВИКАМИ??
Це найманці за гроші або військові РФ котрі їм з різних причин не потрібні.
І так карлик ними вбиває наших хлопців різними підступами а ви цю голоту величаєте бойовиками.
Колись за таке будуть писати і дадуть оцінку за стиль вашої журналістики.
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