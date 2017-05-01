В Николаеве на майские запретили массовые акции, в области установили блокпосты

Горсовет Николаева запретил проводить в городе массовые акции 1 и 2 мая.

Об этом говорится в решении от 29 апреля, сообщил в Facebook сотрудник николаевского горисполкома Андрей Ермолаев.

"С целью обеспечения общественного порядка на территории города Николаева во время майских праздников запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 мая 2017 года", - говорится в решении.

В горсовете объяснили запрет профилактикой терактов и рекомендовали начальникам областных управлений СБУ и Нацполиции принять меры и по усилению безопасности людей в общественных местах.

Также в Николаевской области накануне майских праздников усилены меры безопасности, сообщил на своей странице в Facebook глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

"Накануне майских праздников в Николаевской усиливаем меры безопасности. Согласно уровню террористической угрозы, принял решение и ввел в области режим предупреждения терактов и возможных нападений. Установили блокпосты", - отметил глава области.

Во всех городах области введено состояние повышенной боевой готовности.

Укринформ