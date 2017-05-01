Луценко: в суде над Януковичем будут соблюдены все его права

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Понедельник, 1 мая 2017, 10:07

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что во время судебного процесса по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене будут соблюдены все права подсудимого.

Об этом он заявил в видеообращении относительно начала судебного процесса "Украина против Януковича", опубликованного в понедельник на сайте ГПУ.

"Этот суд будет в корне отличаться от политических судилищ времен Януковича, через которые и я был вынужден пройти в свое время. Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством", - сказал Луценко.

"Это не будет процессом мести. Ибо мы нуждаемся справедливости, и пусть торжествует закон", - добавил он.

Вместе с тем, Луценко назвал этот судебный процесс беспрецедентным для Украины.

"Этот процесс не только о гражданине Януковиче. Этот процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали как фиговый листок подписанный Януковичем документ для того, чтобы оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс, попробовать поставить на колени наше государство", - отметил генпрокурор.

По его словам, будущее судебное решение является очень важным не только с точки зрения наивысшей справедливости, но и как знак предупреждения всем, кто в будущем осмелится встать на путь государственной измены.

Как известно, заочный суд над экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене должен начаться 4 мая.

Янукович с семьей сбежал в конце февраля 2014 года в Россию, где скрывается от уголовной ответственности по делам об убийствах на Майдане, государственной измене и злоупотреблении властью.

28 апреля у Януковича конфисковали 1,5 миллиарда долларов, которые хранились на заблокированных счетах в Ощадбанке.

Их планируют потратить на усиление силового блока Украины, социальные нужды военных и других слоев населения.

Украинская правда

 

Темы: Янукович суд
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