Порошенко будет давать военным частям имена полководцев, чтобы вдохновлять воинов

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Понедельник, 1 мая 2017, 11:06

Президент Петр Порошенко присвоил имя Богдана Хмельницкого одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба президента.

По его убеждению, в названиях и на знаменах украинских военных частей обязательно должны быть имена отважных воинов и полководцев, которые завоевывали славу нашего оружия от княжеских времен и до сих пор.

"Это будет торжеством исторической справедливости и будет вдохновлять нынешних украинских воинов на подвиги в борьбе с российским агрессором. Борьбе, в которой на этот раз мы обязательно победим", - отметил Порошенко.

Он также высказал мнение, что сегодня Украина продолжает борьбу за независимость, начатую Украинской революцией 100 лет назад в противостоянии российской агрессии.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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IP: 46.133.207.---formalin01.05.2017 11:57
Вєрной дорогий ідьоте, таваріщі!
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