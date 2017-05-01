Порошенко будет давать военным частям имена полководцев, чтобы вдохновлять воинов

Президент Петр Порошенко присвоил имя Богдана Хмельницкого одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба президента.

По его убеждению, в названиях и на знаменах украинских военных частей обязательно должны быть имена отважных воинов и полководцев, которые завоевывали славу нашего оружия от княжеских времен и до сих пор.

"Это будет торжеством исторической справедливости и будет вдохновлять нынешних украинских воинов на подвиги в борьбе с российским агрессором. Борьбе, в которой на этот раз мы обязательно победим", - отметил Порошенко.

Он также высказал мнение, что сегодня Украина продолжает борьбу за независимость, начатую Украинской революцией 100 лет назад в противостоянии российской агрессии.

Украинская правда