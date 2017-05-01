Житель Марьинки получил ранения и сотрясение мозга от обстрела боевиков

Во время обстрела боевиками Марьинки в воскресенье получил ранения 52-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в воскресенье в 20.00 мужчина, находясь в собственном дворе по улице Полиграфической, услышал взрыв, в результате которого получил осколочное ранение лица и сотрясение мозга.

Пострадавший самостоятельно поехал в больницу, где медики оказали ему помощь.

Следственно-оперативная группа полиции выяснила, что накануне происшествия мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении городской больницы и уехал домой за необходимыми вещами, где попал под обстрел.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.