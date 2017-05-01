В Минобороны рассказали, где погиб и были ранены военные
За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 7 получили ранения и травмы.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в понедельник.
"Самые тяжелые потери приходятся на Катериновку, где в результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб и еще двое получили ранения. Двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского. По одному воину в результате вражеских обстрелов были ранены вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном", - уточнил он.
Лысенко также сообщил, что за минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, интенсивность вражеского огня несколько снизилась.
На Луганском направлении зафиксировано 12 обстрелов, 3 из них с применением минометов. На Донецком направлении - 14 обстрелов, из которых 6 из минометов. На Мариупольском направлении - 28 обстрелов, 4 с использованием минометов.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки враг открывал огонь по опорным пунктам украинских войск 54 раза.
Украинская правда
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