В Петербурге задержали ЛГБТ-активистов

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Понедельник, 1 мая 2017, 13:00

В Петербурге 1 мая на Невском проспекте задержали больше 10 ЛГБТ-активистов.

Как сообщает "Фонтанка", сначала нескольких ЛГБТ-активистов задержали на Невском проспекте, между улицей Марата и Литейным, неподалеку от первомайской колонны феминисток и феминистов, идущей по Невскому, к которой присоединилась часть ЛГБТ-сообщества города.

Двое активистов держали радужный флаг и скандировали лозунг "Кадырова в Гаагу". По словам корреспондента "Фонтанки", задержали несколько человек, их посадили в две полицейские машины и увезли.

Также сообщается, что среди задержанных был некто с изображением свастики на значке.

Позже издание сообщило, что около 10 человек из числа ЛГБТ-активистов, шедших в первомайской колонне градозащитников, ЛГБТ и "Открытой России", были задержаны у Аничкова дворца.

По данным "Фонтанки", активисты устроили на Невском акцию: легли на проезжую часть и изобразили "смерть", при этом один из активистов начал посыпать лежащих землей. После этого их немедленно задержала полиция.

Темы: Росcия ЛГБТ
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