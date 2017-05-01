В Херсоне полиция дважды предотвратила драки между левыми и националистами

В Херсоне на площади Героев и в парке Славы полиция не допустила драк между левыми, которые собрались там отметить 1 мая, и представителями национально-патриотических сил, которые праздновали 100-летие Первого украинского добровольческого полка имени Богдана Хмельницкого.

Как сообщает Укринформ, на площади Героев собрались более полусотни представителей левых сил, с красными флагами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий на Донбассе. У многих на одежде были красные ленты.

С другой стороны площади стояли более 60 человек - бывших воинов АТО, представителей Правого сектора, других национально-патриотических организаций, которые держали государственные флаги Украины, флаги Правого сектора и лозунги в защиту Украины и против "Русского мира".

В какой-то момент противоположные стороны, которые митинговали одновременно, перекрикивая друг друга, сошлись вплотную и начали конфликтовать. Сразу же в ситуацию вмешалась полиция, которая находилась на площади в большом количестве, и прекратила конфликт.

Фото с Facebook Евгения Волкова

Через некоторое время после этого митинг левых закончился, и большинство участников покинули площадь. Отдельные же представители левых остались и уже мирно общались с представителями противоположной стороны.

Кроме того, 1 мая левые пришли в Херсоне на еще один митинг - в парке Славы у памятника Неизвестному солдату. Здесь собрались всего около 150 человек - представителей левых и национально-патриотических сил. И здесь также дошло до драки между ними, но тоже оперативно вмешалась полиция и не допустила опасного обострения конфликта.

Левые силы также собирались пройтись 1 мая маршем по улицам Херсона.