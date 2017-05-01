На Харьковщине военный-срочник покончил с собой

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Понедельник, 1 мая 2017, 16:31

На Харьковщине 23-летний военнослужащий срочной службы покончил жизнь самоубийством.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

"Тело 23-летнего жителя Донецкой области обнаружили 24 апреля в 19:20 в коридоре медицинской части в Чугуеве. На месте происшествия установлено, что военнослужащий срочной службы покончил жизнь самоубийством, повесившись на перилах лестницы", - отметили в полиции.

Отмечается, что 24 апреля утром молодой человек был госпитализирован в больницу с невротическим расстройством.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Темы: армия Харьковская область
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