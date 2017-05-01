27 пассажиров рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности

27 пассажиров рейса "Аэрофлота" Москва-Бангкок получили травмы в результате попадания лайнера в зону турбулентности на подлете к Бангкоку.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Минздрава Таиланда.

Отмечается, что у 23 пострадавших - российские паспорта.

"Серьезные травмы, требующие оперативного хирургического вмешательства, получили три человека, у двух из них - множественные переломы ног, у одного - ребер", - отмечает источник.

У остальных пострадавших - ушибы. 10 человек уже выписаны, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах Таиланда.

Вместе с тем посольство России в Бангкоке сообщило о 24 пострадавших россиянах и трех подданных Таиланда.

"В больнице остаются 15 россиян, четверым из них потребовалась операция", - сообщили в дипмиссии.

Позже ИФ сообщил со ссылкой на данные "Аэрофлота", что врачи не диагностировали у пассажиров рейса Москва - Бангкок травм, представляющих угрозу жизни.

"Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту "Суварнапхум" в 03:38 по московскому времени. На борту находилось 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больницы Бангкока", - отмечается в сообщении.