Симоненко "отпраздновал" Первомай в Житомире, на митинге произошла потасовка

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Понедельник, 1 мая 2017, 17:10

Лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко принял участие в митинге по случаю Первомая, который состоялся в Житомире.

Акция проходила на Соборной площади в центре города под лозунгом "Нет тарифному геноциду!", Присутствующие на ней около 100 участников, пишет "Житомир Инфо".

"Кроме красных флагов в руках митингующих были плакаты с надписями "Украинцам украинский газ по себестоимости", "Остановим геноцид народа" и призывы "Прекратить политические репрессии". Однако не все участники акции понимают, почему пришли и что поддерживают", - отмечает издание.

 
 

Порядок в ходе акции обеспечивала полиция.

Во время выступлений организаторов мероприятия присутствовал на площади депутат от "Свободы" Олег Черняхович, который "не выдержал и решил отключить звук в колонках". Между коммунистом на "свободовцем" началась потасовка.

О задержанных или травмированных в результате инцидента не сообщается.

Темы: КПУ Симоненко Житомир празднования
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