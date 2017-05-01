В Париже ранены трое полицейских, 4 человека задержаны во время демонстраций

В Париже во время первомайских демонстраций неизвестные ранили трех полицейских, бросая в них "коктейли Молотова", четырех человек задержали.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным префектуры полиции, трое полицейских были ранены "коктейлями Молотова": двое из них получили легкие ранения, в то время как третий полицейский получил серьезные ожоги на лице и на руках.

Сообщается, что полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

Также, от начала мероприятий, полиция совершила четыре задержания за ношение запрещенного оружия и за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что первомайские митинги в Париже, которые проходят в тот же день, что и агиткампании кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, сопровождающиеся столкновениями между демонстрантами и полицией.

По данным полиции, среди людей, которые собрались на площади и двинулись дальше маршем по улицам города, были замечены около 100 человек в масках. У одного из них изъяли сумку с камнями.

Европейская правда