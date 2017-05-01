В первый день мая 5 военных ВСУ получили ранения - АТО

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Понедельник, 1 мая 2017, 19:28

В понедельник подразделения российско-оккупационных войск 25 раз открывал огонь по силам АТО, 5 военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 1 мая.

По данным штаба, в отдельных случаях силы АТО открывали огонь в ответ. 

На Приморском направлении по позициям возле Павлополя боевики били из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, возле Марьинки - из минометов калибра 82-мм.

Также обстрелы велись по силам АТО у Красногоровки, н.п. Гнутово, Талаковка, Широкино и Водяное. 

На Донецком направлении из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции сил АТО возле Луганского, из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Верхнеторецкого, стреляли по опорным пунктам возле Новгородского, Авдеевки, Зайцево  и шахты "Бутовка".

На Луганском направлении боевики вели огонь близ Новозвановки. 

Темы: АТО Донбасс
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