Два участника столкновений в Херсоне получили травмы - полиция

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Понедельник, 1 мая 2017, 19:58

В Херсоне в результате столкновений во время массовых мероприятий два человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Херсонской области.

"В Херсонский отдел полиции обратились два человека с заявлениями о получении телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация - ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в сообщении.

По данным НП, повреждения мужчины получили в результате столкновений на массовых мероприятиях в городе.

"В 9:30 на площади возле областного драмтеатра состоялся митинг, в котором приняли участие более 100 человек, еще один митинг прошел в парке Славы. На мероприятии присутствовали около 300 человек. Во время проведения первого мероприятия состоялась попытка отобрать красный флаг у митингующих. Полицейские на месте прекратили конфликт. Во время второй акции произошел словесный конфликт, который перерос в несколько столкновений. Они были локализованы работниками полиции", - сообщили в НП.

Несколько граждан доставили в полицию. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия.

 

Также в полицию поступила информация о том, что неизвестные граждане разбили окна и забросали дымовыми шашками помещение офиса политической партии. Никто из граждан не пострадал. Предварительная правовая квалификация - 296 УК "Хулиганство".

"В дежурную часть полиции поступили сообщения из областных управлений ГосЧС и СБУ о получении электронных писем о заминировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" и автомобиля вблизи другого ТЦ. На месте проводилась эвакуация граждан. В ходе проверки информация не подтвердилась, взрывные устройства и подозрительные предметы обнаружены не были", - сообщили в полиции.

Сведения по данным фактам внесены в уголовных производств по ст. 259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Украинская правда

Темы: Херсонская область полиция
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