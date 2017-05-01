В Одессе задержали украинца за сбыт оружия в ОРДО
В Одессе полиция задержала гражданина Украины, который наладил канал перевозки и сбыта нелегального оружия в ОРДО.
Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
"Злоумышленник был разоблачен во время незаконной продажи оружия 1 мая. У него изъяты деньги", - сообщили в полиции.
По данным НП, в ноябре 2016 года в Подольский отдел полиции поступила информация о гражданине Украины, который может быть причастен к организации незаконного сбыта оружия в ОРДО: мужчина периодически посещал Донецк и наладил канал перевозки и сбыта нелегального оружия.
В понедельник во время проведения санкционированной оперативной закупки злоумышленник был задержан по ст. 208 УПК Украины.
Данные о событии внесены в ЕРДР по правовой квалификацией уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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