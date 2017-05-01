В Донецке провели Первомай без коммунистов и день уличной еды без еды

В Донецке провели мероприятия ко Дню Первомая, представители Компартии участия в них не принимали.

Как сообщают "Новости Донбасса", в городе провели шествие и первомайский митинг, которые продолжались недолго.

"Представители Компартии участия в шествии не принимали, так как находятся в "оппозиции" к "власти ДНР", - отмечается в сообщении.

После шествия и митинга в парке состоялся концерт и развлекательные конкурсы. На входе в парк продавали тематические наклейки ко Дню Победы с портретом Сталина. На ярмарке в парке продавали георгиевские ленты, военных кукол-Чебурашек, брелоки с символикой "ДНР" и др.

В парке "Городок" по указанию местной администрации проводили так называемый "Фестиваль уличной еды". По предварительной информации, на фестивале должны были представить крупные торговые сети и рестораны Донецка, но большинство участников проигнорировали мероприятие.

В центре Донецка размещены рекламные борды, которые напоминают жителям, что 11 мая боевики будут праздновать "день республики".