Белый дом: Обстоятельства для встречи лидеров США и КНДР неблагоприятные

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Понедельник, 1 мая 2017, 23:46

Обстоятельства для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не являются благоприятными.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет Радио Свобода.

Как отметил Спайсер, в ближайшем будущем он не видит возможностей для встречи двух лидеров.

По его словам, Ким должен продемонстрировать "добрую волю".

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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