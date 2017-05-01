Белый дом: Обстоятельства для встречи лидеров США и КНДР неблагоприятные

Обстоятельства для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не являются благоприятными.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет Радио Свобода.

Как отметил Спайсер, в ближайшем будущем он не видит возможностей для встречи двух лидеров.

По его словам, Ким должен продемонстрировать "добрую волю".

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.