В Средиземном море за два дня пропали без вести более 250 мигрантов

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Среда, 10 мая 2017, 00:34

За два дня в Средиземном море произошли два кораблекрушения, на борту суден находились беженцы.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Один инцидент произошел вечером в пятницу, 5 мая. В море стала тонуть перегруженная резиновая лодка с 132 людьми на борту. Береговой охране удалось спасти 50 мигрантов, которых доставили к берегам Сицилии. Примерно 80 пассажиров этой лодки погибли или пропали без вести.

7 мая у берегов Ливии произошел еще один инцидент. Ливийская береговая охрана спасла женщину и шесть мужчин. Остальные пассажиры этой лодки –163 человека - погибли или пропали без вести.

С начала этого года к европейским берегам по Средиземному морю отправились более 43 тысяч беженцев и мигрантов. 1300 человек пропали без вести или погибли во время опасного путешествия.

Как сообщили в ООН, в последнее время контрабандисты берут на свои очень маленькие суда все больше и больше пассажиров – в среднем 100 – 150 человек. Это является основной причиной инцидентов на море. Положение усугубляется тем, что людей зачастую отправляют в море на неисправных судах. Все чаще вместо деревянных лодок используются надувные.

Часто оказывается, что на судах нет спутниковых телефонов, а это еще больше затрудняет спасательные работы.

Темы: миграция
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