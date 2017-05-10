Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

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Среда, 10 мая 2017, 01:08

Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга, пишет Washington Post.

"Президент принял рекомендацию генерального прокурора (Джеффа Сешнса) и заместителя генерального прокурора (Рода Розенштайна) относительно увольнения директора Федерального бюро расследований", - сказал Спайсер.

Отмечается, что кандидатов на пост нового директора ФБР начнут искать немедленно.

Коми был назначен на пост главы ФБР в 2013 году во время правления бывшего президента США Барака Обамы.

Темы: США Трамп
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