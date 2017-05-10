В Днипре назначили служебное расследование действий полиции 9 мая

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Среда, 10 мая 2017, 01:47

В Днипре руководитель главного управления полиции в области уже назначил проведение служебного расследования действий полиции во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

Об этом сообщил на брифинге начальник Днипровского отдела полиции Андрей Бидыло, передает "Радио Свобода".

"Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания группы юношей в центре города.

Бидыло также сообщил, что в Днипре во время массовых мероприятий в этот день полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью "со специфическим запахом".

По его словам, сейчас идет экспертиза содержания изъятой 10-литровой емкости.

Он добавил, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы полиция изъяла именно у задержанных в центре города юношей.

"Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им было предложено показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом Украины "О полиции". Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены", - сказал Бидыло.

Напомним, в городе Днипро 9 мая произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

Темы: полиция Днепр
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IP: 212.80.43.---67viktormaximov10.05.2017 02:07
йдеться про побиття атошників, а не про затримання юнаків. І у випадку побиття діяли тітушки перед керування офіцера поліції. серед тітушні були перевдягнені поліцаї.
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