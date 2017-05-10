Украинские морпехи приняли участие в военных учениях в Румынии

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Среда, 10 мая 2017, 02:50

Морские пехотинцы Военно-Морских Сил ВСУ приняли участие в очередной фазе многонациональных учений "Платинум Игл-2017-2" в рамках "ротационных сил Черноморского региона-2017".

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ в Facebook.

Мероприятия проводились на учебном полигоне Бабадаг в Румынии.

"Их основной целью было приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух недель участники учений отрабатывали основы тактики, процедуры проведения оборонительных и наступательных операций, порядок выполнения рейдовых действий, технику осуществления патрулирования и т.д.

Первая фаза международных маневров проходила в конце февраля - начале марта текущего года в Румынии на учебном полигоне Смардан.

Темы: Вооруженные силы Румыния
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